Destino definido? Jorge Viana pode ser presidente de agência no Governo Lula

Reportagem do jornal Folha de São Paulo coloca o petista acreano Jorge Viana como presidente da Agência Brasileira de Exportações e Investimentos (Apex) no Governo Lula.

VEJA TAMBÉM: A poucos dias da posse, JV tem encontro com Lula em Brasília: “Um tempo novo”



Segundo o site, o nome do ex-ministro do Turismo Alessandro Teixeira, cotado para o cargo, “pode ser sacrificada em nome de uma escolha política”.

- Publicidade-

A pasta está ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que será gerida pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e faz parte do superministério da Economia.

Alckmin só nomeará auxiliares após a posse presidencial.

JV, que é engenheiro ambiental, já foi cotado para ser ministro do Meio Ambiente, mas perdeu espaço para a também acreana Marina Silva. Outro cargo para o qual o nome de Jorge Viana foi ventilado foi para autoridade climática, autarquia que estaria sob comando do Ministério do Meio Ambiente.