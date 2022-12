Duas equipes conquistam vitórias no Campeonato Estadual de Basquete, em Rio Branco

As equipes do Juventude e UNIRBR conquistaram vitórias na rodada dessa sexta, 8, no ginásio do IFAC, pela fase regional do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino.

O Juventude bateu o EBTM por 45 a 38 e o UNIRBR, principal favorito à conquista do título, derrotou o IFAC por 53 a 30.

Destaque da rodada

Willian Sales e o Enayam, ambos do Juventude, pela primeira vez atuaram juntos em uma partida oficial do basquete acreano.

Competição terá sequência

A fase de classificação da regional terá sequência neste sábado, 10, a partir das 16 horas, no ginásio do IFAC. UNIRBR joga contra o EBTM e o Atleticano enfrenta o América, no masculino. No torneio feminino, o duelo será entre América e Black Mambas.