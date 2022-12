Elenco do Santa Cruz inicia preparação para temporada 23

O elenco do Santa Cruz iniciou nesta terça, 6, na academia Bluefit, os treinamentos para a disputa da temporada de 2023. A nova equipe do futebol acreano vai jogar os torneios Sub 13, 15 e 17, mas o primeiro desafio do ano será a Copinha Arasuper de Futsal.

“Teremos uma temporada com muitos desafios. Os garotos estão motivados e isso é uma parte importante do trabalho”, avaliou o técnico Léo Raches.

Cuidado com os atletas

O professor Arnaldo Moreira ressaltou o cuidado com os atletas nesta fase de preparação.

“São garotos entre 13 e 15 anos e por isso precisamos ter um cuidado com treinamento desenvolvido na academia. A ideia é fortalecer os jogadores, mas sem causar qualquer dano”, explicou Arnaldo Moreira.