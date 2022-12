Em 12 dias, choveu mais de 80% do esperado para dezembro na capital, diz Defesa Civil

O mês de dezembro iniciou com ocorrências de fortes chuvas em todo o estado do Acre. Com os temporais, nos primeiros 12 dias choveu mais de 80% do esperado para todo o mês, segundo a Defesa Civil de Rio Branco.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, o esperado para o mês de dezembro era de 267 milímetros e antes do fim da primeira quinzena, já choveu 230 milímetros no Acre.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, as chuvas devem continuar acontecendo com intensidade neste mês de dezembro.

Chuvas intensas

Nesta segunda-feira (12), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta na cor amarela, que significa perigo potencial, com chuvas entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/dia, com ventos intensos de 40-60 km/h.

O alerta tem início neste dia 12, às 09h30 e termina nesta terça-feira (13), às 10h. O aviso de perigo potencial tem baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.