Em audiência de custódia, Justiça decreta prisão preventiva de homem que tentou matar mulher trans

O homem acusado de tentar matar a facadas a mulher trans Larissa Neves Melo, 33 anos, a golpes de faca, na noite de quarta-feira (21), teve a prisão preventiva decretada na tarde desta quinta-feira (22). A decisão ocorreu durante audiência de custódia no Juizado Criminal.

LEIA MAIS: Travesti é esfaqueada enquanto caminhava com marido em via pública de Rio Branco

- Publicidade-

O acusado, Jair da Silva, de 39 anos, havia sido preso em flagrante, pela Polícia Militar, momentos após o crime. A tentativa de homicídio ocorreu quando a mulher trans caminhava na rua Maria de Lourdes, no bairro Triângulo, no Região do Segundo Distrito de Rio Branco, em companhia do marido.

De repente, Jair da Silva, de posse de uma faca, atacou Larissa pelas costas e ainda atentou outros golpes, mas a vítima conseguiu escapar. A motivação para o crime ainda não foi esclarecida pela polícia.