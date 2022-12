Em menos de um ano, Sena Madureira já registrou 9 casos de Aids, diz Semsa

Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde confirmam que em 2022 já foram registrados 9 casos de Aids em Sena Madureira. Na ótica dos profissionais da saúde, a situação é preocupante, visto que, vem sendo verificado um aumento nos casos em comparação com o mesmo período do ano passado.

Esse número constatado pode ser bem maior se levado em consideração que muitas vezes ainda não fizeram o teste rápido e podem estar disseminando a doença.

No início do mês, a Secretaria de Saúde deflagrou a campanha “Dezembro Vermelho”, que focaliza a prevenção e combate à Aids. Com isso, todas as unidades estão realizando o teste rápido e repassando demais orientações à população.

“De fato, a situação em Sena Madureira é preocupante porque os casos de Aids tem aumentado. O método mais eficaz para prevenir é utilização de preservativos nas relações sexuais. Além disso, objetos perfuro-cortantes como, por exemplo, alicates de unha e outros, não podem ser compartilhados”, comentou a enfermeira Lírica, responsável pela campanha.

Ela também destacou a importância da realização da testagem rápida. “Pedimos aos moradores que procurem as unidades de saúde e façam o teste rápido. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para o paciente. A Aids não tem cura, entretanto, tem tratamento e pessoa pode ter uma vida normal”, enfatizou.

O tratamento da doença é ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).