Em noite de Natal, gerente da Carreta da Alegria é assaltada no Acre; prejuízo é de R$ 12 mil

Um dos fenômenos do final de ano no Acre foi a chegada da ‘Carreta da Alegria – Sonho Meu’. Vários artistas causam euforia durante toda semana pelas ruas da capital acreana.

Com filas quilométricas, o grupo conquistou as famílias acreanas que registram nas redes os vídeos e fotos das acrobacias e as danças dos personagens.

Infelizmente, a alegria da turma no Acre foi interrompida na véspera da noite de Natal (25). A gerente administrativa, a goiana Elani Alves de Matos, que trabalha com a equipe da Carreta da Alegria há 6 anos, foi assaltada por uma motoqueiro que estava em posse de uma arma de fogo.

Em contato com a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, a assessora de imprensa Daniela Paiva informou que o suspeito abordou a vítima no bairro do 15, na rua Bolevart Augusto Monteiro, próximo ao Batalhão de Polícia.

Na abordagem, a gerente administrativa, que também exerce a função de agente de segurança privada, reagiu ao assalto e, mesmo assim, teve a bolsa furtada com mais de $12 mil reais em espécie. Além da quantia em dinheiro, também foram roubadas 8 máquinas de cartão e um celular da marca Samsung, que estavam na bolsa da vítima.

Devido ao roubo das máquinas no assalto, neste domingo (25), o grupo só aceitará pagamento em espécie e Pix. Assessoria já informa as famílias para evitar constrangimentos.

Ao ContilNet, a assessora Daniela Paiva contou um pouco do acontecimento:

“Estava aguardando a gerente Elani para cear conosco, e ela demorou, achei que ela vinha direto do centro, e quando deu 11:15h liguei pra ela e ela já estava bem abalada por tudo que aconteceu. Não tinha Uber pelo fluxo de pessoas, ela pegou um moto táxi para ir para o escritório para prestar conta com o responsável pela carreta. E aí quando ela chegou próximo ao batalhão do 15, que é onde fica localizado o escritório, na hora que ela chegou no portão, o rapaz chegou contra mão de posse de uma arma de fogo, e daí anunciou o assalto e tomou a bolsa dela, e ela também é formanda em segurança e acabou reagindo ao assalto, e não sabe como não morreu naquele momento.

E todo apurado estava na bolsa, ela acredita que tinha em média de $11 a $12 mil reais, e ontem vendeu muito no dinheiro, sempre vende mais na máquina de cartão de crédito, porém como o pagamento saiu, as pessoas pagam aquela quantia de $15 reais no dinheiro.

Foi uma noite diferente, foi uma noite triste e feliz ao mesmo tempo. E na bolsa que o assaltando levou, ele levou as máquinas de cartão de crédito e débito, então, hoje (25), para atender o público da nossa cidade, eles só têm como receber o pagamento em dinheiro ou ou no Pix”, esclareceu a assessora.

Veja o boletim de ocorrência exclusivo para a coluna Douglas Richer do ContilNet:

Veja a nota da assessoria sobre como funciono hoje o passeio:

