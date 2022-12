Emocionante: acreana Jéssica Ingrede realiza sonho de encontrar Neymar; assista

A influenciadora acreana Jéssica Ingrede realizou um dos seus maiores sonhos, conhecer o camisa 10 da seleção brasileira, o atacante Neymar Jr. O encontro foi promovido pelo goleiro da seleção e amigo da influenciadora, o acreano Weverton Pereira.

Antes de encontrar Neymar, bastante nervosa, Werverton tentou tranquilizar a fã acreana do fenômeno do futebol brasileiro.

No vídeo, Jéssica se emociona ao abraçar Neymar que na sequencia conversa com a acreana e autografa sua blusa da seleção brasileira.

“Hoje foi um dia Mega Especial, e quem me acompanha aqui a mais tempo sabe o quanto eu sou fã do @neymarjr. Hoje, eu realizei um dos meus sonhos (sim, gente, eu tenho vários sonhos e vocês já perceberam isso, kkk) um desses sonhos era conhecer ele pessoalmente. Eu fiquei tremendo, sem palavras e sem ação. Até agora estou com dor de cabeça de tanta emoção que passei!”, escreveu a influencer.

“A vida é maravilhosa e quando a gente realiza os nossos sonhos, ela é incrível. Deus, obrigada por todas as oportunidades que o senhor me concedeu. Eu te amo!”, finalizou.