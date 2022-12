Empresário de Sena é intubado e encaminhado às pressas de helicóptero para Rio Branco

Um dos empresários mais famosos e tradicionais do município de Sena Madureira, Cildo Barbosa Gomes de Freitas, mais conhecido como Sisi, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e foi encaminhado às pressas para Rio Branco.

Sisi foi transportado pelo helicóptero do Governo, que pousou no campo de futebol do Instituto Santa Juliana.

De acordo com informações do site AC Purus, que filmou uma parte da ocorrência realizada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Sisi foi intubado.

O empresário é conhecido por ser proprietário de vários postos de gasolina na cidade, além de uma loja de materiais de construção.