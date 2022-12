Empresário intubado, acidentes e outras: veja as mais lidas desta sexta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta sexta-feira (9) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Sogro de major Rocha é intubado e encaminhado às pressas de helicóptero para Rio Branco

Um dos empresários mais famosos e tradicionais do município de Sena Madureira, Cildo Barbosa Gomes de Freitas, mais conhecido como Sisi, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e foi encaminhado às pressas para Rio Branco.

Blog do Ton: O grande inimigo do governador Gladson Cameli

“Um ano. Um ano. [O que eu passei] Não desejo para o meu pior inimigo. E o meu pior inimigo, que começou isso, eu perdoo ele porque (…) ele pode pagar um preço que eu não desejo a ele”. A fala é do governador Gladson Cameli (PP-AC), durante o Papo Informal, programa apresentado pelo grande Luciano Tavares. A dupla relembrou a Operação Ptolomeu, que completa um ano neste mês de dezembro.

Assassinos invadem casa em Rio Branco e matam homem com várias facadas

Djovan Rosa dos Santos, 35 anos, foi encontrado morto com várias facadas dentro de uma residência na manhã desta quinta-feira (9), na rua do Barro, acesso pelo Beco do Abacaxi, no bairro Airton Sena na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Na hora do jogo, dois acidentes graves são registrados em avenida de Rio Branco; FOTOS

Quando a seleção brasileira jogava a partida das quartas de final da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (09), dois acidentes aconteceram ao mesmo tempo na estrada Dias Martins, próximo à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Guerra entre facções no Acre termina com homem alvejado por tiros em área de mata

Carlos Magno Nascimento da Silva, 35 anos, foi baleado em uma troca de tiros entre membros de facções criminosas na noite desta quinta-feira (8), no bairro Preventório, em Rio Branco.