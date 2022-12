Energisa premia 37 alunos participantes da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

A Energisa Acre, distribuidora de energia no Estado, realizou na manhã desta terça-feira (20), uma solenidade para a entrega de medalhas para 37 alunos da Escola Presbiteriana João Calvino, de Rio Branco, que participaram da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE).

Na solenidade, esteve presente a coordenadora da ONEE, Gahelyka Pantano, da Universidade Federal do Acre (Ufac), Leandro Alexandre da Silva, representante da escola João Calvino, Antônio Carlos, coordenador da Eficiência Energética da Energisa, Rosana Paiva, coordenadora de ensino, José Adriano Mendes, diretor-presidente da Energisa Acre, Ivan de Carvalho e presidente do Conselho de Consumidores.

Para a aluna Isabelle Braga, a experiência de participar de um projeto como a ONEE foi gratificante. “Foi muito bom, principalmente pelo fato de que esse tipo de coisa vai abrir novas oportunidades e novas chances de aprimorar meu conhecimento e minha carreira futuramente”, explica a aluna.

Antes de acontecer a Olimpíada, Isabelle conta que não tinha afinidade com essa área de ciência e tecnologia, mas passou a gostar a partir do projeto. “Eu me aprofundei para ter mais conhecimento sobre isso para participar da Olimpíada. Logo de cara, eu não achei que fosse algo tão grande, mas depois que vi o que realmente era, eu fiquei mais empolgada quando eu vi que tinha desafios, que ganharia prêmios”, conta.

Apesar de não ter começado a pensar sobre uma carreira profissional, Isabelle garanta que o conhecimento adquirido nesta olimpíada ajudará em seu futuro, independente da área.

Segundo o professor de biologia e ciências da Escola João Calvino, Cesário Nascimento, a premiação dos alunos é gratificante, principalmente pela dedicação dos alunos. “A gente trabalha neles, desde o princípio, nessa turma, o protagonismo de suas próprias vidas. Então, trabalhar esses projetos desenvolve nesses alunos a capacidade de não ficar esperando acontecer, mas sim, fazer isso. Os alunos sendo os protagonistas do processo trazem para eles a capacidade de serem agentes de suas próprias decisões a partir da sua vida”, explica.

Para o professor, a iniciativa de participar apenas com uma turma surgiu visto que a Escola João Calvino trabalha com diversos projetos. “A gente tem pouca mão de obra, então nós concentramos em uma turma para poder dar um gás, concentrar nossas forças para que eles pudessem participar de todos os trabalhos que foram propostos da melhor maneira possível, orientados pela gente”, acrescenta.

ONEE

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em parceria com o Grupo Energisa, realiza a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) através do Programa de Eficiência Energética (PEE). Em 2022, o segundo edição da ONEE foi realizada e no Acre, três escolas participaram, sendo elas a Escola Presbiteriana João Calvino, de Rio Branco, Colégio São José, de Cruzeiro do Sul, e a Escola Franklin Roosevelt, de Plácido de Castro.

Segundo um dos coordenadores da ONEE no Acre, o engenheiro eletricista Antônio Carlos Alves, especialista em eficiência energética, o programa é realizado através de um chamamento da Aneel para realização das Olimpíadas em cada estado.

Sobre a participação dos alunos que foram premiados na capital, os estudantes do 9º ano da Escola João Calvino, Antônio afirma que iniciou com uma blitz de eficiência energética, em uma sala com 40 alunos, que resultou em 24 medalhas de ouro, 11 de prata e 2 de bronze, sendo 37 premiados dentre os 37 inscritos.

Eficiência energética

A eficiência energética se trata do uso racional dessa energia que dá um trabalhão para chegar até você. A relação entre a quantidade de energia que fica disponível para você e a quantidade que você realmente utiliza dá uma noção do que é esta coisa, segundo o site da ONEE.