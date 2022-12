Entenda por que o jogador da Croácia usa máscara no jogo contra o Brasil

Brasil e Croácia se enfrentam nesta sexta-feira, 9, pelas quartas de final da Copa do Mundo Fifa 2022. Entre os jogadores em campo, um atleta da Croácia chama atenção dos torcedores que acompanham a partida por um fato curioso.

O camisa 20 da seleção europeia atua de máscara nas partidas da Copa do Mundo, inclusive, está utilizando o acessório contra o Brasil. O zagueiro tem a missão de parar o ataque brasileiro.

Quem é o jogador da Croácia de máscara?

Josko Gvardiol é o zagueiro titular da Croácia e atua no RB Leipzig. Com apenas 20 anos, o jogador já demostra maturidade e chama atenção de gigantes do futebol europeu. Ele começou a carreira na base do Dínamo Zagreb e estreou no profissional na temporada 2019/2020 aos 17 anos. Gvardiol passou por todas as seleções de base da Croácia.

Em 2020 foi contratado pelo RB Leipzig por 18,8 milhões de euros. O contrato do zagueiro com o clube tem duração até junho de 2027.

O croata utiliza máscara pro conta de uma fratura no nariz sofrida no último mês de novembro, quando atuava em uma partida do campeonato alemão.

Na Copa, Gvardiol e Lovren formam a zaga titular da Croácia. Nos quatro jogos da campanha até aqui, foram apenas dois gols sofridos.