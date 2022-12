Entre a maternidade e a fotografia: acreana registra o Natal de famílias e seus bebês

Um dos momentos mais especiais da maternidade é a primeira infância da criança. O período que compreende dos 0 aos 6 anos pode passar voando, e o que sobra após isso são as memórias do descobrimento do mundo pelos olhos dos baixinhos e os registros dessa fase, na forma de brinquedos que acabam em uma caixa de lembranças, roupas que já não cabem mais neles e, principalmente, momentos revelados em fotografias.

Nesse sentido, a economia criativa possui um novo negócio em ascensão: a fotografia newborn. Com o foco em ensaios fotográficos de recém nascidos, esse tipo de serviço vem encantando famílias que buscam registrar essa fase mágica das infância.

- Publicidade-

Quando a Maria Júlia nasceu, a fotógrafa e agora mãe Kássia Espíndola voltou para o Acre, com o desejo que a sua filha fosse acreana. Fotografando desde 2020, no início da pandemia, usando o próprio celular, e depois com uma câmera emprestada por uma amiga, surgiu o interesse de estudar mais a fundo sobre o assunto, mas deixou a vocação de lado no final do mesmo ano, após mudar de estado.

“Depois que o bebê nasceu, passado três meses, eu percebi que eu tinha parado de fotografar, e que eu tinha poucas fotos dela, então eu decidi voltar a fotografar”, conta Kássia, que além de graduanda em Letras Português, da Universidade Federal do Acre, dirige hoje o Estúdio 94 de fotografia.

“Após o nascimento da minha filha Maria Júlia, eu comecei a ter esse olhar mais atento para a maternidade, e essa importância de se registrar esse momento da primeira infância, então comecei a fazer os mesversários dela, nos temas que eu queria, sem precisar gastar tanto dinheiro, com cenários improvisados aqui em casa mesmo”, diz.

O home studio acreano que possui um perfil no Instagram com mais de 1.200 seguidores, é composto por Espíndola e seu esposo, Davi Charife, e possui foco para os temas ‘feminino e família’, com fotografias leves e atemporais.

“A gente trabalha com ensaio externo, mas também temos o home studio, onde atendemos algumas famílias. Anteriormente eu só me identificava como Kássia Oliveira Espíndola, mas decidimos mudar o nome para ficar algo mais profissional. O 94 faz referência ao ano em que nasci”, explica.

Ela explica que na fotografia infantil, por se tratar de uma fase bastante delicada, cada ensaio é um desafio próprio, não só para ela, mas para as mamães também. “Eu ainda estou começando a estudar o newborn, porque é uma fase um pouco mais delicada, com um bebezinho recém-nascido. É um desafio todos os dias trabalhar com criança, não é tão difícil, mas tem dias que a criança está em um dia mais irritadinha, por conta do dente, por conta de vários fatores, então a gente tem que sempre tentar dar um suporte pra mãe, pra na hora de fazer o ensaio ela não se sentir frustrada se a criança às vezes não reagir do jeito que ela queria, se não tá com um humor legal no dia. Então acaba sendo desafiador, mas é sempre algo bom porque querendo ou não a gente sempre consegue tirar um sorriso da criança e a mãe e o pai vão levar aquilo com eles, vão sempre lembrar que tem aquela foto”, acrescenta.

Na metade de novembro ela e o esposo decidiram realizar o primeiro ensaio temático do estúdio, e o tema não podia ser outro: o natal. “Eu sempre amei muito o natal, me lembro do meu tio que tirava as fotos no natal e depois passava tudo pro CD e entregava para cada membro da família, cada irmão dele, cada tio nosso. E aí eu passava horas assistindo aquelas fotos de natal, me lembrando de, nossa, como foi legal aquele dia, mas lá na hora eu não percebia como foi maravilhoso aquele natal”, relembra Kássia, que agora possui um natal ainda mais especial, pois é o primeiro de sua filha.

“A gente pretende dar essa maior importância para essa época do ano, para que ela também goste, que seja um momento bom para ela também. Além de que ficam lindas as fotos, com o cenário de natal, e por isso esse foi o primeiro tema de ensaio que decidimos fazer”, explica.

Entre a maternidade e o início de um empreendimento, Kássia se aventura em uma nova onda de economia criativa que vem surgindo na cidade de Rio Branco, trazendo novos talentos e ganhando espaço entre negócios já estabelecidos aqui.

“Trabalhar com fotografia é muito difícil, eu ainda estou num processo de evolução, de crescimento, muita coisa ainda precisa ser otimizada, ainda tenho que aprender muita coisa. Então a gente acaba se comparando muito com outros profissionais, e ficando com um medo de continuar, mas até agora, graças a Deus, estou firme”, diz.

O estúdio pretende trabalhar com o acompanhamento de bebês no ano de 2023, planejando novos cenários e pacotes acessíveis para as famílias, pensando no bem-estar das crianças durante os ensaios. “A gente tem conhecido muita gente bacana, muitas famílias maravilhosas, muitas crianças incríveis, cheias de história pra contar, então a gente sempre vai aprendendo cada vez mais e conseguindo ter motivação para continuar”, finaliza.