Escola apresenta projeto que aproxima alunos de escritores acreanos

A escola rural Ercília Feitosa Gomes, localizada na BR 364 no Km 14 do bairro Liberdade, realizou neste sábado (17) projeto de incentivo à leitura intitulado “viajando no mundo da leitura”. As atividades foram realizadas pelos alunos sob a coordenação dos professores e de toda a equipe pedagógica que juntos elaboraram inúmeras apresentações teatrais envolvendo parlendas, lendas e poesias. Além disso, os alunos também coletaram diversos dados de escritores acreanos que ao final do projeto, foram expostos no pátio da escola para a apreciação de pais e alunos.

Além das apresentações, a escola convidou para as atividades do projeto os escritores Enilson Amorim e o poeta Valdeci Duarte para participarem do projeto. Na ocasião, os alunos além de estarem interagindo com os escritores através de uma simulação de um podcast, puderam fazer perguntas aos escritores e conhecer de perto suas obras e a história de cada um deles.

- Publicidade-

Segundo a Diretora, Josileia Silva, o objetivo primordial do projeto é aproximar os escritores locais de nossos alunos buscando incentivar o conhecimento das variações literárias e principalmente impulsionar as práticas de escrita, algo que a escola deve incentiva sempre.

“Nossa principal preocupação além das relações sociais de nossos alunos com a sociedade é trabalhar com eles o conhecimento sobre as artes e em especial a literatura. O conhecimento das crianças e o seu gosto pelas ciências está muito relacionado com o espaço escolar que elas estão inseridas e este espaço, deve criar condições para o incentivo à leitura e as práticas da escrita” finalizou a Gestora Josileia Silva da escola de campo Ercília Feitosa Gomes.

Para o escritor Enilson Amorim, “este tipo de trabalho realizado pela escola deve ter o incentivo constante por parte das instituições gestoras de educação tanto na esfera federal, estadual e municipal, porque não só aproxima os escritores da comunidade escolar, mas permite aos discentes o conhecimento literário e o gosto pela escrita”. Comentou Amorim que além de membro da Academia Acreana de Letras (AAL) é autor de inúmeros livros cujas temáticas visam resgatar o nosso o folclore local e aplica-las ao público infantil.