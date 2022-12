Escola SESI apresenta Educação Tecnológica na Mostra Viver Ciência 2022 

Os alunos da Escola SESI participam da Mostra Viver Ciência 2022, realizada nos dias 7 e 8 de dezembro de 2022, no campus da Ufac, em Rio Branco. Durante o evento, a unidade de ensino apresenta Educação Tecnológica, envolvendo estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Novo Ensino Médio, e as equipes de robótica Jungle Stars e Acrebóticos, que representam a escola SESI nos torneios regionais e nacionais. Além disso, os alunos da Educação Infantil ao Novo Ensino Médio participam como visitantes e desfrutaram das atividades oferecidas na feira.

A Mostra Viver Ciência é organizada pelo Governo do Estado do Acre, por meio das Secretarias de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e outras instituições parceiras.

Apostando na força jovem para a garantia de um futuro melhor, o evento é uma oportunidade para troca de conhecimentos, estímulo à criatividade, valorização da experimentação, da ação investigativa, da atividade inovadora, de trabalhos interdisciplinares e da promoção da iniciação científica. A Mostra Viver Ciência – edição 2022, nesse diálogo de saberes entre o científico e o cotidiano, traz uma programação diversificada, com atividades apresentadas de forma lúdica e criativa. Fazem parte do evento ações como: oficinas, minicursos, palestras, atividades como robótica educacional, realidade virtual e aumentada, contação de histórias, exposição de projetos de investigação, apresentações culturais e sessões nos planetários, entre outras atrações.

O evento é considerado um momento ímpar de troca de conhecimentos e divulgação das ações desenvolvidas na área tecnológica na Escola SESI e a participação dos alunos foi coordenada pela interlocutora da Educação Tecnológica, professora Susana Lima, e os docentes Francisco Assis, Clarilene Crispim e Selma Regina.