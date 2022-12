Escolha de Lula para Secretaria-Geral frustra advogados que apoiaram petista

A escolha do deputado federal e tesoureiro da campanha de Lula, Márcio Macêdo, para o comando da Secretaria-Geral da Presidência frustrou membros do Prerrogativas. O grupo de advogados que apoia Lula desde os tempos da Lava-Jato teve participação ativa na campanha e nos grupos de transição do novo governo.

A expectativa entre seus integrantes era de que o nome para o posto fosse o do advogado Marco Aurélio Carvalho, fundador do Prerrogativas e militante do PT desde a juventude.