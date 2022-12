Estes são os golpes mais comuns nos postos de gasolina; proteja-se

Se você começou a dirigir há pouco tempo, não deve estar muito acostumado com postos de combustíveis. Mas saiba que, assim como em toda área, muitas pessoas utilizam destes locais para aplicar golpes ou ganhar vantagem em cima dos clientes, e isso acontece muito mais do que imaginamos.

Às vezes, o que você interpreta como um atendimento educado e zeloso pode ser justamente a atitude de alguém que está tentando te passar a perna. Se esse tipo de pessoa notar que você é inexperiente, então é aí que vai mesmo se aproveitar.

Por isso, é muito importante que você esteja atento aos sinais de golpe e que consiga recusar e se posicionar perante esse tipo de situação, para não acabar saindo no prejuízo.

Para que você consiga identificar as furadas que te oferecem nos postos de combustíveis, trouxemos as mais clássicas para você não cair nessa. E antes de começarmos, lembre-se de que você não é obrigado a fazer nada que não queira no seu carro, e se algo sair do controle, ligue para a polícia.

Ar no combustível

Se você costuma completar o tanque ou até mesmo pedir a gasolina por litro, fique ligado, pois há relatos de postos de combustíveis que injetam ar junto à gasolina para que, assim, o volume aumente, aumentando consequentemente o valor a ser pago.

Esse tipo de golpe é bem sutil, então sempre esteja atento ao valor e à quantidade de combustível que foi injetada. Fique de olho também no medidor de combustível do seu veículo, e se ele começar a fazer uma quilometragem menor, troque de posto imediatamente.

Valor errado na maquininha

Como o pagamento nos postos de gasolina costuma efetuado muito rapidamente, algumas pessoas maldosas se aproveitam da sua desatenção para aplicar golpes. Um deles é quando colocam um valor a mais na maquininha, que pode acabar passando despercebido.

Isso pode acontecer ainda mais facilmente agora, com os cartões de aproximação, que tornam muito mais fácil passar outro valor sem que o cliente perceba. Algo que vem acontecendo é o frentista colocar um zero a mais no valor, como, por exemplo, em vez de R$ 50, colocar R$ 500.

Por isso, sempre prefira colocar a senha e peça o comprovante de pagamento no final, assim você consegue questionar na hora, caso algo dê errado.

Troca de óleo

Algum frentista já deve ter te oferecido uma troca de óleo. Mas, antes de aceitar, verifique o adesivo onde seu mecânico indicou quando deve ser feita a próxima troca.

Se ainda não bateu o prazo escrito ali, não há necessidade de fazer a troca, por mais que o frentista insista ou diga que é preciso. Em caso de dúvidas, procure sempre seu mecânico de confiança.