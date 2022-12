Ex-BBB Gizelly sofre acidente, carro é destruído, mas sai ilesa

- Publicidade-

A influenciadora afirmou que a estrada que seguia rumo a cidade se encontrava toda esburacada e, com isso, seguia com cautela o caminho. No entanto, em determinado trecho, acabou sendo surpreendida com irregularidades maiores na pista, o que fez o veículo perder o controle. Na imagem publicada é possível ver que toda a traseira do carro foi destruída.

“Estrada do Prado para Itamaraju, muitos buracos, direção super segura e bem devagar, mas quando estávamos passando nesse buraco fomos surpreendidos com esse caminho no nosso fundo que não conseguiu frear e fomos arremessados, mas ninguém me feriu”, disse Gizelly.

Veja fotos: