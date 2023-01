Ex-prefeito de Marechal Thaumaturgo registra avião de Bolsonaro em Brasília

O ex-prefeito de Marechal Thaumaturgo, município do interior do Acre, Itamar de Sá, registrou a saída do avião do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), que viajou para os Estados Unidos nesta sexta-feira (30).

Itamar está em Brasília para assistir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conseguiu fazer o registro quando chegou ao Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek e enviou ao ContilNet. Confira:

O presidente Jair Bolsonaro viajou para Orlando, e está hospedado em Kissimmee. Segundo o UOL, o presidente está hospedado em um condomínio fechado em Kissimmee. Bolsonaro foi recepcionado por cerca de 30 brasileiros que gritavam “mito” e “melhor presidente do Brasil”. Da porta da casa, o presidente acenou para os apoiadores por um breve momento.