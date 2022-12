Exclusivo: conheça os dois novos gestores que vão assumir secretarias no Governo Gladson

A última semana do ano promete ser agitada para o governador Gladson Cameli (Progressistas). Reeleito, ele será empossado novamente como chefe do executivo acreano e terá a missão de manter o que deu certo e mexer na estrutura de Governo para otimizar a sua nova gestão, especialmente após a sanção da reforma administrativa que foi proposta por ele e aprovada na Assembleia Legislativa.



Ao ContilNet, Gladson disse que o seu secretariado completo será anunciado até o fim desta semana.



“Vou anunciar até o dia 30 quem serão os novos secretários, quem vai continuar e quais pastas serão renovadas. O fato é: vamos trabalhar com pessoas técnicas e com perfil político”, contou.

Quem permanece?



Na semana passada ele já havia adiantado os nomes de alguns secretários que, diante do bom trabalho desempenhado, permanecem no cargo, como a de Comunicação, Nayara Lessa; o engenheiro eletricista Assurbanipal Barbary de Mesquita, na Secretaria de Indústria e Comércio, que passará a ser Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (SEICETUR). Jonathan Donadoni, secretário da Casa Civil, também fica, assim como Aberson Carvalho na Educação.

Quem também permanece no time de Cameli é Alysson Bestene, que comanda a Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais (Segov).

Sesacre pode mudar

Ao ContilNet, Gladson também já havia informado que a Secretaria de Saúde poder ter um novo gestor. Sem informar nomes, adiantou que a atual secretária, Paula Mariano, pode deixar o posto a partir do próximo ano, mas nada foi definido nesse sentido, até o momento.

O governador disse que ainda vai conversar com a médica sobre sua posição no Governo.

Novos nomes

Quem entra para o corpo de secretários do segundo mandato de Gladson é o cruzeirense e ex-secretário municipal de Planejamento e Gestão de Cruzeiro do Sul, Paulo Roberto Correia, que também já dirigiu a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

Paulo Roberto será o novo secretário de Estado de Administração (SEAD) – pasta criada a partir da Reforma Administrativa (mais informações abaixo, na matéria) e que antes estava acoplada à Seplag.

O ex-secretário da Casa Civil, Rômulo Grandidier, voltará a compor o primeiro escalão do governo Gladson Cameli. Depois de ter se afastado do cargo durante as Eleições de 2022, o contador pode assumir a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Amarísio Freitas, o atual secretário, permanece na estrutura do Governo, mas pode ser conduzido para outro cargo.

O ex-candidato ao Senado, Ney Amorim, tem vaga garantida no Governo, mas ainda é incerto qual será o seu destino – se ocupará uma secretaria ou assessoria de Governo.

Conforme decisão de Gladson, informada ainda em campanha e confirmada na semana passada ao ContilNet, o ex-deputado estadual vai estar no segundo Governo Cameli. “Ainda não está definido onde ele vai atuar, mas ele estará no nosso Governo”, disse o governador.

Mais novos nomes devem ser anunciados nos próximos dias.

Reforma administrativa



A reforma foi sancionada no último dia 16 pelo governador Gladson Cameli. A estrutura para seu segundo mandato contará com 15 secretarias.

Uma das mudanças previstas tem a ver com a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) que será fundida à Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, tornando-se a Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo.

A partir do desmembramento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) serão criadas as secretarias de Estado de Planejamento (Seplan) e de Estado de Administração (SEAD).

A Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional também vão se tornar uma só. O que volta a existir na estrutura de Governo é a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).



Confira a nova estrutura à partir de janeiro de 2023:

Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC;

Secretaria de Estado de Governo – SEGOV;

Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ;

Secretaria de Planejamento – SEPLAN;

Secretaria de Estado de Administração – SEAD;

Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE;

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP;

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE;

Secretaria de Estado de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos – SEAMD;

Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPROD;

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI;

Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP;

Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB;

Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM;

Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo – SEICETUR.