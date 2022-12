Exclusivo: Deputado Luis Tchê é mais um nome confirmado no secretariado de Gladson Cameli

O deputado estadual eleito Luiz Tchê (PDT) é mais um nome confirmado para o secretariado do novo governo de Gladson Cameli, a ser iniciado a partir deste domingo, 1 de janeiro.

O pedetista vai assumir a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), no lugar do empresário Edivan Azevedo, que é servidor de carreira do Estado e vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac).

Tchê já foi líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e presidiu o PTD por alguns anos. Nas eleições de 2022, obteve 7.390 votos – sendo o segundo colocado do partido.

Saindo do cargo de deputado, Tchê deixa a vaga para o atual deputado Marcus Cavalcante (PDT), que é o suplente da sigla.

O restante do secretariado será apresentado durante cerimônia de posse, realizada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e no Palácio Rio Branco, neste domingo (1).