Exclusivo para o ContilNet, Patrick Walsh traz as previsões da numerologia para 2023

Um novo ano dota as pessoas de uma fé na renovação, trazendo otimismo e um vislumbre de prosperidade material e espiritual. Esse sentimento faz parte da jornada humana na Terra desde os princípios dos tempos.

O homem pela consciência se liga a momentos em que se faz necessário fechar ciclos para abrir novas oportunidades.

O Rei Salomão em Eclesiastes diz: “Tudo neste mundo tem o seu tempo; cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de plantar e tempo de arrancar; tempo de matar e tempo de curar; tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de ficar alegre”. A essência dessas sábias palavras nos faz lembrar que existe um tempo para tudo.

A virada do ano tem essa força de um renascimento, em que um ciclo de tempo se encerra para abrir uma nova porta. É um tempo em que a fênix, a lendária ave que renascia das próprias cinzas, se faz presente no coração de cada um de nós, trazendo essa força simbólica do renascimento. E o que a numerologia, uma ciência muito antiga na Terra, trazida por Pitágoras, nos diz a respeito do ano de 2023?

O ano de 2023 está em uma síntese 7, portanto, um ano em que a sua força cósmica está conectada a jornada do conhecimento material e espiritual. O número 7 nos conecta com o que temos de mais íntimo, nos convida a rever a vida pessoal.

Na numerologia costumamos dizer que é um momento de pausa, meditação e reflexão. Na força do ano universal 7 podem surgir avanços científicos e tecnológicos, pois é um número associado a pesquisa e o desenvolvimento científico. No entanto, é principalmente um ano para a pessoa se dedicar a expansão espiritual, a estudar de si mesmo, buscando se conhecer com o objetivo de potencializar as virtudes morais e éticas.

Na força do 7, a pessoa que esteja passando por uma “noite escura” na sua vida, pode pelo silêncio, no encontro de si mesmo, compreender que, por mais escura que seja a noite, o caminho é claro. É um ano importante para vislumbrar novos horizontes por essa conexão com a fé, a espiritualidade e a esperança. Dentro dessa força que o 7 traz, desejo que a busca interior seja uma realidade no novo ano que se apresenta, trazendo a presença de Deus no coração e nos conectando com os encantos da vida.

Patrick Walsh Netto

Escritor, numerólogo e sociólogo.

