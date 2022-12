Expectativa de vida do acreano supera média mundial, diz pesquisa do IBGE

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicados em nesta última semana, a média de vida da população brasileira é 77 anos. No estado do Acre, a média chega a 75,3, superando a expectativa mundial que, atualmente, ocupa a margem de 72 anos.

Os estados brasileiros que ocupam as maiores expectativas são: Santa Catarina, com 80,4 anos, seguida por Espírito Santo com 79,5, e São Paulo com 79,3 anos. As menores são Piauí e Maranhão, com 71,3, e Rondônia com 72,2.

Em 2020, a média de vida da população brasileira era de 76,8 anos. Após a atualização dos dados, a população do país adquiriu 2 meses e 26 dias a mais. Se for considerar apenas a população feminina, a média de vida ao nascer é de 80,5 anos, já para os homens, a contagem cai para 73,6 – e isto está ligado às causas externas ou não naturais, como acidentes, homicídios e suicídios, que impactam na diminuição da expectativa de vida masculina.

Historicamente, a menor expectativa foi em 1940, quando a população chegava apenas aos 36 anos, seguidos de 43 anos em 1950 e 55 em 1960. Ao longo das décadas, a expectativa de vida tem aumentado consideravelmente e, atualmente, chega à margem de 77 anos no Brasil.