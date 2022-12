Conversa em condomínio levou polícia a suspeito de montar bomba

A informação está no inquérito que investiga a participação de George Washington de Oliveira Sousa em uma tentativa de atentado cujo objetivo seria provocar uma intervenção das Forças Armadas e a decretação do estado de sítio às vésperas da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na manhã do sábado (24/12), a Polícia Militar do Distrito Federal recebeu a informação de que um artefato explosivo havia sido encontrado pelo motorista de um caminhão de combustível nas proximidades do aeroporto de Brasília. O dispositivo foi desarmado.

Após ouvirem o depoimento do motorista do caminhão onde a bomba foi encontrada, os policiais concluíram que o dispositivo teria sido colocado dentro do veículo entre 22h de sexta-feira (23/12) e 5h de sábado. Ele disse não saber quem havia deixado o artefato no caminhão.

Os policiais afirmam que o motorista do veículo deu acesso ao conteúdo de seu telefone celular e que, após checarem o aparelho, concluíram que ele não tinha envolvimento com o caso.

Foi neste momento, que, segundo a Polícia Civil, agências de inteligência indicaram que Sousa era um dos suspeitos.

“Em paralelo, informações prestadas por agências de inteligência policiais indicavam que um dos envolvidos com o artefato explosivo seria um indivíduo de cor branca, estatura média, com cerca de 50 anos, oriundo do Estado do Pará”, diz um trecho do relatório.