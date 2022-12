FADE define data da 1ª competição de 2023 e abre inscrições

O departamento técnico da Federação Acreana do Desporto Escolar confirmou nos dias 28 e 29 de janeiro, na pista da Universidade Federal do Acre (Ufac), o Campeonato Acreano de Atletismo Escolar Sub 18.

“O torneio será para atletas nascidos entre 2005 e 2008. Estamos iniciando um novo trabalho e vamos priorizar o alto rendimento”, comentou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Inscrições abertas

Segundo João Renato Jácome, as inscrições poderão ser realizadas até o dia 10 de janeiro.

“Teremos disputas de pista e campo. Faremos mais de dez provas e estamos trabalhando para termos um bom início de temporada”, afirmou o dirigente.