Famílias do Rio Liberdade alegam falta de barqueiros para transporte escolar

Na manhã desta quinta-feira (1), famílias do rio Liberdade, comunidade localizada na BR-364, procuraram nossa equipe de reportagem para denunciar falta de barqueiros para transportar os alunos.

Segundo Maria Marques, uma moradora da comunidade, seus filhos estão sem estudar devido à falta de barqueiros. “Tenho certeza que o estado tem condições de colocar pessoas para trabalharem em prol da sociedade. Nossos filhos precisam está numa sala de aula, porque queremos um futuro digno para eles”, destacou.

De acordo com outro morador, o Sr. Antônio, que também é pai, foi colocado uma embarcação por um mês, mas depois desse período ninguém mais apareceu. O mesmo afirma ainda que os alunos estão pagando por algo que é responsabilidade do poder público.

Na comunidade, são mais de 70 alunos que estão matriculados e estudando em turmas do ensino fundamental e médio.

A coordenação do núcleo de educação informou que a rota teve problemas nas especificações do tipo de embarcação adequada. Após o término do processo que já estava em andamento, foi iniciado o processo de credenciamento, que foi fracassado. Dessa forma, houve a reabertura e o credenciamento atualmente está em andamento, na fase de análise de documentação das empresas cadastradas.