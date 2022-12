[FDS] Com baixa procura, Saúde amplia pontos de vacinação com Pfizer Baby em Rio Branco

Disponível desde o dia 21 de novembro, a vacinação para bebês de 6 meses e crianças de até 2 anos com o imunizante baby Pfizer, que estava sendo aplicado apenas no Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais (CRIE), agora será ofertada também na Uraps Vila Ivonete, Hidalgo de Lima e Cláudia Vitorino, em Rio Branco, à partir da próxima segunda-feira (12).



Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação se dá em função da baixa procura dos pais no CRIE. Até então, para se vacinar, era necessário realizar um agendamento, nas unidades de saúde, não haverá mais essa necessidade. Basta que a criança esteja acompanhada de seus responsáveis, munida com a carteira de vacinação e o cartão do SUS.

DIA D

- Publicidade-

O Governo do Estado, vai promover o Dia D de Vacinação, neste sábado (10), para ampliar a imunização infantil contra a doença, em Rio Branco.

A intenção é atingir cerca de 300 bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com a vacina baby (Pfizer) e 200 crianças de 3 a 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade com a vacina pediátrica (Coronavac).



Segundo o Ministério da Saúde, a chegada dessa nova variante (ômicron BQ.1) com maior transmissibilidade faz das crianças não vacinadas um grupo com maior risco de infecção.