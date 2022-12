Fifa vai apurar acesso de cozinheiro do ‘bife de ouro’ ao campo após final

Na final do Mundial, no último domingo, chamou a atenção não apenas a presença de Salt Bae no gramado mas também sua “perseguição” aos jogadores argentinos, sempre buscando uma selfie ao lado dos campeões. Alguns deles não esconderam o incômodo, e o astro Lionel Messi chegou a ignorar a presença do cozinheiro em um momento. Mas Salt Bae não desistiu e também conseguiu sua foto com o craque da Copa.