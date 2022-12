Filho mata o pai a facadas após chamá-lo para tomar café: ‘perigoso’, diz mãe

Um homem de 48 anos foi morto pelo filho, de 19, com sete facadas nas regiões do pescoço e cabeça, na manhã desta quinta-feira (1), em São Vicente, no litoral de São Paulo. Conforme apurado pelo g1, o autor do crime confessou ter esfaqueado a vítima ao ser preso pela Polícia Militar. Francisco Gabriel de Carvalho tinha antecedentes criminais por roubo e estupro de vulnerável.