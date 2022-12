Força Jovem e Corinthians decidem Regional Tarauacá/Envira nesta quinta

As equipes do Força Jovem, de Cruzeiro do Sul, e o Corinthians, de Feijó, decidem nesta quinta (22), a partir das 19 horas, no estádio Romildo Magalhães, em Tarauacá, a Regional Tarauacá/Envira da Copa Amadora de Futebol.

Os dois times conquistaram as classificações nas penalidades. O Força Jovem empatou com o Capim Cohab, de Feijó, por 0 a 0, no tempo normal, e ganhou nos pênaltis por 4 a 2. O Corinthians ficou no 1 a 1 com a Seleção de Tarauacá, no tempo normal, e venceu nas penalidades por 4 a 3.

- Publicidade-

Finais em janeiro

As finais da Copa Amadora estão programadas para a Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no mês de janeiro.