Fundhacre busca oferecer assistência e humanização nos serviços prestados

O zelo pela vida dos cidadãos que buscam atendimento na saúde pública, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), tem sido um dos maiores compromissos do governo do Acre em sua gestão. Com esse cuidado, o Estado, por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, empenhou-se em obter avanços nos serviços prestados pela unidade.

“A Fundhacre é o maior hospital do território acreano e vive um novo momento, ofertando exames e consultas, com um impacto positivo na vida dos usuários do SUS, que precisam ter as suas demandas atendidas. Durante o ano, tivemos atendimentos de maneira humanizada, ética e profissional, comprometida com o povo do Acre”, salientou o presidente da autarquia, João Paulo Silva.

- Publicidade-

Serviços

Os procedimentos de transplante de fígado, reiniciados após o período mais crítico da covid-19, são um exemplo entre os avanços conquistados. Para viabilizar o processo de captação do órgão, é necessária a integração de uma equipe multidisciplinar, incluindo profissionais da Central Estadual de Transplantes e da Fundhacre, além de um grupo cirúrgico altamente especializado.

A equipe do Transplante Hepático do Acre é coordenada pelo cirurgião Tércio Genzini, tendo o serviço sido credenciado em dezembro de 2013, e o primeiro procedimento efetuado em abril de 2014. Desde então, foram realizados 62 transplantes de fígado na Fundhacre, sendo quatro em 2022.

O programa Fundhacre na Comunidade, criado em dezembro de 2021, faz parte da política de assistência do governo, que tem atuado de forma participativa e assídua para que a saúde pública atenda a todos. O programa leva atendimentos nas especialidades de ortopedia, pediatria, geriatria, oftalmologia e odontologia, além de eletrocardiogramas e outros exames, bem como um balcão de informações de regulação e consultas, com foco voltado para populações distantes, que têm dificuldade de acesso aos serviços.

A Ouvidoria, por sua vez, é um canal de comunicação implantado entre usuários do SUS, servidores e a unidade hospitalar. Trata-se de um espaço para veicular manifestações dos usuários sobre atendimentos prestados, contribuindo para o aperfeiçoamento contínuo dos processos e serviços, a partir das demandas recebidas.

Já o Programa de Obesidade tem como objetivo promover o melhoramento da vida daqueles que necessitam passar por procedimento de cirurgia bariátrica, retomadas em fevereiro. A Fundhacre acompanha um total de 530 pacientes em pré-operatório e 109 pós-operatórios.

Francisca Aucilene Gomes de Moura Souza foi operada em 13 de outubro de 2020 e descreveu o processo: “A cirurgia foi ótima, não tive nenhuma reação, a duração foi de uma hora e, ao longo do processo, entre as palestras e o dia da cirurgia eu mantive o foco, para que eu pudesse emagrecer e minha cirurgia fosse um sucesso. Estou ingerindo líquido, estou bem”, relatou a paciente logo após o procedimento cirúrgico.

Investimentos e melhorias estruturais

Oferecer acolhimento e conforto aos pacientes e servidores da unidade hospitalar tem sido um cuidado do chefe do Executivo estadual, Gladson Cameli, que, por meio da atual gestão da Fundhacre, possibilitou a aquisição de novas cadeiras para todo o hospital, com recursos de emenda parlamentar no montante de R$ 200 mil.

Os enfermeiros contaram com o recebimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) e, também, novos equipamentos, que passarão a contribuir com a assistência nas enfermarias da unidade. São dez bancos, 145 escadas hospitalares, sete desfibriladores externos DEA, um eletrocardiógrafo portátil e sete otoscópios portáteis.

Assistência e bem-estar ao paciente foi o principal foco do governo do Estado com a entrega de 120 novas camas hospitalares, que irão substituir as antigas das enfermarias da unidade hospitalar. A aquisição é proveniente de convênio com o Ministério da Saúde, no montante de R$ 600 mil.

“Essa é uma melhoria que diz muito sobre as condições de trabalho. Estamos muito contentes com os leitos novos”, afirma o chefe de enfermagem Durival Brito.

O Setor de Nefrologia, que atualmente passa por reformas, encontra-se em segunda fase de adequações. Com as melhorias, o serviço irá qualificar ainda mais a assistência aos usuários. O prédio não passava por reformas havia dez anos.

Ainda, o novo aparelho de tomografia passará a atender as demandas da unidade hospitalar, e concederá um embasamento maior à equipe médica e a todos os profissionais que acompanham o quadro clínico dos pacientes. O equipamento é avaliado em mais de R$ 2,2 milhões, e foi obtido com recursos do Banco Mundial, por meio do Programa de Saneamento Ambiental do Acre (Proser).

Mutirão de cirurgias e exames

Em um momento histórico para o Acre, o governo lançou, na Fundhacre o mutirão de cirurgias eletivas, beneficiando a população que se encontra na fila para realizar procedimentos. O mutirão, que contempla pacientes de todo o estado, tem como objetivo oferecer dignidade às pessoas que há anos aguardavam por uma intervenção cirúrgica na rede pública de saúde.

“Esse é um dos projetos mais importantes da nossa gestão na área da saúde; trata-se de um mutirão que reduz significativamente a espera desses pacientes, melhorando a qualidade de vida daqueles que mais precisam. Tudo isso é a realização de um sonho que sonhei a vida toda, o de ser governador para ajudar as pessoas”, afirmou o governador Gladson Cameli.

Toda a organização do mutirão é fruto do empenho do governo do Estado, por meio de recursos oriundos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC), no valor de R$ 15 milhões, juntamente a emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, no valor de R$ 10 milhões.

Por seis meses, a população que aguarda na fila das cirurgias passou por intervenções nas especialidades de cirurgia geral, vascular, urologia, mastologia, ginecologia ou pediatria. Atualmente, a Fundhacre já realizou mais de mil procedimentos.

Francisco Ribeiro foi atendido durante a realização do mutirão. Ele aguardou três meses por uma cirurgia de vesícula. “Conheço pessoas de baixa renda, que não têm condições de fazer a cirurgia, é um mutirão que resolve a situação de muita gente”, atestou.

“Vivemos hoje um momento de grande agradecimento, primeiramente a Deus e depois ao governo, por ter proporcionado a essas pessoas o direito a uma vida saudável. Esse direito está assegurado após o longo período da maior crise sanitária mundial dos últimos tempos, a pandemia de covid-19. As cirurgias ofertadas foram positivas para sociedade, atendemos todos com o maior respeito e dedicação, por meio de uma equipe acolhedora e prestativa”, afirma o presidente João Paulo.

Em 2022, a Fundhacre também realizou o primeiro mutirão de cirurgias para pacientes fissurados, realizado por meio do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. O Programa de Reabilitação e Assistência aos Fissurados da Face (Praff), que atende pacientes portadores de fissuras labiopalatais do estado, conta com uma equipe multidisciplinar composta por fonoaudiólogo, cirurgião-dentista, ortodontista, cirurgião plástico, cirurgião bucomaxilofacial e ortopedista.

A paciente Miriã Feitosa tem atualmente 12 anos, é de Cruzeiro do Sul, e iniciou o tratamento no programa com 1 ano e 8 meses. Atualmente tem acompanhamento ambulatorial em fonoaudiologia e ortodontia.

“Eu só tenho a agradecer por hoje ver minha filha feliz, por conseguir realizar seu tratamento aqui na Fundhacre, e pela assistência e acolhimento que temos recebido, eles abraçaram a causa da minha filha com muito carinho e atenção”, enfatiza Zildiane da Costa, que acompanhava a filha no atendimento.

Em junho de 2022, a Fundhacre, por meio do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (Sadt), realizou na unidade hospitalar de Rio Branco dois mutirões de exames, atingindo o total de 1.098 procedimentos, entre 500 eletrocardiogramas e 598 eletroencefalogramas, contemplando pacientes de todo o estado que aguardavam nas filas para realizar exames.

Fundhacre em números nos quatro anos de gestão

Transplante de Fígado – 62 procedimentos realizados desde o início do programa, sendo que de 2019 até agora foram realizados 17 transplantes, porém um ano do programa foi suspenso por conta da pandemia.

Programa de Obesidade – 114 cirurgias sendo 70 em 2022

Centro Cirúrgico da Fundhacre – Mais de 16 mil cirurgias nos últimos quatro anos

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) – Mais de 50 mil procedimentos

Implantados na atual gestão entre 2021 – 2022