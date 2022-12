O Brasil já entrou em campo no jogo contra a Croácia para as quartas de final da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (9), no Catar.

A torcida mais uma vez lotou as unidades do Tardezinha Gril e BBQ, que trouxeram uma programação voltada a Copa do Mundo.

Confira as fotos do ContilNet.

Tardezinha Gril

Tardezinha BBQ