Galvez bate o Handfamília no último confronto da temporada 2022

Depois de um empate por 30 a 30, no tempo normal, o Galvez venceu o Handfamília por 5 a 4 nos tiros de sete metros no Centro de Iniciação ao Esporte (CEI) nessa quinta, 22, no jogo que fechou a temporada de 2022 do handebol acreano. Sem Campeonato Estadual, os dirigentes resolveram promover o jogo amistoso.

Evento foi um sucesso

Segundo David Maia, técnico do Handfamília, o evento foi um sucesso.

“Tivemos um grande jogo e com a presença da torcida. Dentro das possibilidades, conseguimos fechar a temporada com uma grande partida”, disse David Maia.

Não gostou

David Maia não gostou da derrota na última partida do ano e espera um Handfamília mais forte na temporada de 2023.

“Fizemos um jogo de altos e baixos. Queremos ser a melhor equipe do estado e do Norte e não podemos cometer tantos erros. Precisamos seguir trabalhando duro para evoluir”, afirmou o treinador.