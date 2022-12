Galvez embarca para Copa São Paulo com objetivos esportivos e financeiros

O elenco do Galvez embarca neste sábado (31) para a Copa São Paulo com objetivos esportivos e financeiros bem definidos. O Imperador vai disputar a primeira fase da Copinha no grupo 27, em Diadema, contra Atlético Mineiro, Mixto, do Mato Grosso, e Água Santa, de São Paulo.

“Montamos um time competitivo para tentar a classificação. Sabemos da qualidade dos nossos adversários, mas o futebol acreano precisa ter grandes metas e passar de fase é uma possibilidade real”, declarou o técnico Kinho Brito.

- Publicidade-

Copa São Paulo é dinheiro

O Imperador conta com alguns atletas com potencial de negociação e a Copa São Paulo também é importante neste aspecto. Empresários do Brasil e da Europa estarão nas cidades paulistas avaliando os atletas e o torneio movimenta muito dinheiro.

Estreia no dia 4

O Galvez estreia na Copa São Paulo na próxima quarta, 4, às 9 horas (hora Acre), contra o Atlético Mineiro. Na sequência a equipe acreana vai enfrentar o Água Santa, dia 7, e fecha a primeira fase contra o Mixto, no dia 10.