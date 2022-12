Garotos acreanos irão disputar a Copa Flamengo no Rio de Janeiro

Uma turma de garotos acreanos estará na disputa da Copa Fla, no Rio de Janeiro, até a próxima quinta, 22. O torneio é o maior promovido no Brasil e todas as escolas do Flamengo estarão representadas no evento. As partidas serão realizadas na Gávea, sede do Flamengo, e no Maracanã.

Uma garota no grupo

Essa história de futebol ser somente para homens ficou no passado. No grupo de acreanos na Copa Fla, um dos destaques é a menina Helena Moreno Mantilla, de 9 anos. Ela realizou treinamentos com o técnico Kinho Brito, do Galvez, e quer ser um dos destaques na competição.

Fla Stars

Uma equipe formada por ex-jogadores e torcedores ilustres do Flamengo irá uma partida com os pais dos garotos inscritos na competição. O Rubro Negro trabalha para ser ainda maior em todas as categorias.