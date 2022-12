Gaste até R$ 150 e celebre 2023 com receitas baratas

É hora de pensar no cardápio para as festas de fim de ano! Depois do Natal, geralmente sobra pouco tempo para avaliar as melhores opções para o menu do Réveillon. E se você quer ter uma Ceia de Ano Novo econômica, saiba que é possível celebrar o ano que está por vir sem extrapolar o seu orçamento.

Dá, sim, para compor receitas baratas com ingredientes tradicionais da ceia. A gente sabe que bacalhau e lentilha são caros, por exemplo. Mas que tal investi-los em uma salada? Assim, você vai precisar de menores quantidades e ainda mantém a tradição dos alimentos típicos de fim de ano.

Separamos essa e outras dicas para te ajudar a gastar menos de 150 reais em uma Ceia de Ano Novo econômica. Para encerrar o ano de 2022 pensando no bolso, inicie o ano com pratos deliciosos sem gastar muito. Ah, essas sugestões são para uma família de quatro pessoas, ok? Caso vá receber mais gente em casa, aumente as proporções ou adicione um prato!

Com este menu, você consegue uma Ceia de Réveillon simples, mas saborosa. E claro que com todos os nutrientes que você precisa. Afinal, para uma refeição completa, não podem faltar os vegetais, as proteínas e as fibras. Também queremos começar 2023 com saúde, não é? Confira todas as nossas sugestões a seguir:

Salada de lentilha com bacalhau e legumes

Salada de lentilha com bacalhau e legumes – Foto: Guia da Cozinha Foto: Guia da Cozinha

Se você gastar menos com os outros pratos, consegue comprar os ingredientes tradicionais da ceia do Ano Novo. A lentilha e o bacalhau, por exemplo, costumam ter preços mais salgados. Mas se eles são essenciais na sua noite, basta comprar comprar menos deles e inseri-los nesta salada deliciosa. Assim, é possível garantir energias positivas para 2023 gastando menos! Além disso, aqui estão também os vegetais essenciais para qualquer refeição. Começamos bem a ceia!

Tempo: 40min (+6h de molho)

Rendimento: 6 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

1 e 1/2 xícara (chá) de lentilha

2 xícaras (chá) de bacalhau em lascas dessalgado e cozido

1 xícara (chá) de tomate-cereja cortado ao meio

1 cebola roxa em cubos

1 cenoura ralada

Sal, pimenta-do-reino, cheiro-verde picado e azeite de oliva a gosto

Folhas de alface mimosa para decorar

Modo de preparo:

Cubra a lentilha com água e deixe de molho por 6 horas Em seguida, escorra, coloque em uma panela com água, tempere com sal e cozinhe por 20 minutos em fogo médio ou até ficar macia Escorra, deixe esfriar e então transfira para uma tigela Misture com o bacalhau, o tomate, a cebola, a cenoura e tempere com sal, pimenta, cheiro-verde e azeite Forre uma travessa com folhas de alface, arrume a salada sobre ela e sirva em seguida

Arroz à grega sem erro

Arroz à grega sem erro – Foto: Shutterstock Foto: Guia da Cozinha

Esse arroz à grega é acessível e sofisticado. Com esse prato, obtemos as fibras na nossa Ceia de Ano Novo. Esse é um prato que já se tornou típico das festas de fim de ano e pode ser preparado com ingredientes que você já tem em casa. Ou seja, não tem nada mais econômico que isso!

Tempo: 10min

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de óleo

1 dente de alho espremido

1/2 xícara (chá) de cebola picada

1 xícara (chá) de cenoura em cubos pequenos

1/2 xícara (chá) de pimentão amarelo em cubos pequenos

1 xícara (chá) de vagem cozida picada

Sal e pimenta a gosto

4 xícaras (chá) de arroz cozido

Salsa picada para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o óleo e frite o alho e a cebola Em seguida, adicione a cenoura, o pimentão e a vagem Tempere com sal e pimenta e então frite por 3 minutos Coloque o arroz e refogue por 5 minutos Enquanto isso, arrume em uma travessa funda e pressione levemente com a ajuda de um pano de prato limpo Vire em uma travessa e decore com folhas de salsa picada Pronto, agora é só servir!

Lombo de porco recheado com farofa

Lombo de porco recheado com farofa – Foto: Guia da Cozinha Foto: Guia da Cozinha Para a proteína da nossa Ceia de Ano Novo econômica, que tal esse lombo de porco recheado com farofa? O lombo de porco é uma carne de preço mais acessível que pode ser a estrela da sua noite. Afinal, é suculenta e fica ainda melhor quando recheada. Tempo: 1h30 (+10min de descanso) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil Ingredientes: 1 lombo de porco com 1,5 kg

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Suco de 1/2 limão

1 dente de alho espremido Farofa 2 colheres (sopa) de margarina

3 colheres (sopa) de cebola picada

3 colheres (sopa) de pimentão vermelho em cubos

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de milho

3 colheres (sopa) de azeitona verde picada Modo de preparo: Abra o lombo no sentido do comprimento com uma faca afiada formando um retângulo Em seguida, tempere com sal, pimenta, o suco e o alho Derreta a margarina em uma panela e refogue a cebola e o pimentão por 3 minutos, em fogo médio Adicione a farinha e a azeitona e refogue por 3 minutos Desligue, tempere com sal e pimenta e então deixe esfriar Coloque a farofa sobre a peça de lombo aberta enquanto enrola como rocambole Em seguida, prenda com palitos ou amarre com barbante Coloque em uma assadeira e cubra com papel-alumínio Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos, retire o papel e deixe mais 20 minutos para dourar Deixe descansar por 10 minutos, retire o barbante ou palitos, fatie e sirva Se desejar, sirva acompanhado de salada verde. Ganache de travessa Ganache de travessa – Foto: Guia da Cozinha Foto: Guia da Cozinha De sobremesa, nada como uma ganache de travessa. Receitas de travessa são clássicas de festas de fim de ano, não é? É porque assim os doces rendem mais! Essa ganache leva maracujá, uma das frutas da estação. Pois é, essa sobremesa fica mais barata por aproveitar ingredientes da época e, além disso, é super refrescante para o calorão que faz no Ano Novo. Tempo: 30min Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil Ingredientes: 1 lata de leite condensado

2 latas de creme de leite gelado (sem soro)

1 lata de suco concentrado de maracujá (use a lata de leite condensado vazia para medir)

170g de chocolate meio amargo derretido

Raspas de chocolate ao leite a gosto para decorar Modo de preparo: