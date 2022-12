Gehlen Diniz pede reforço no policiamento na Regional Purus

Em face dos últimos acontecimentos, leia-se, dois homicídios em Sena Madureira em menos de uma semana, o deputado estadual Gehlen Diniz (PP), reivindicou junto à Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o reforço no policiamento do 8º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento em Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

Na tribuna da Aleac, Gehlen defendeu, em caráter emergencial, o destacamento de policiais de Rio Branco para Sena Madureira. “É preciso aumentar o nosso efetivo. Não podemos deixar crescer a violência. O Estado precisa agir com rigor e coibir a guerra entre as facções criminosas. O nosso pedido é que a Sejusp possa designar policiais para Sena Madureira o quanto antes. Além dessa medida emergencial, precisa reforçar o 8º BPM”, destacou.

O parlamentar considera que a PM realiza um excelente trabalho em Sena Madureira, inclusive já identificou os autores dos homicídios, entretanto, precisa de mais apoio.

Nas duas mortes ocorridas recentemente, a motivação se direciona à guerra entre facções criminosas. Um dos crimes ocorreu no Bairro Ana Vieira e o outro nas proximidades do ginásio Hermilton Gadelha Pessoa.