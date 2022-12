Gkay tem alta e repousa em casa, sem acesso ao celular após polêmica

A influenciadora Gkay recebeu alta médica após ser internada por uma indisposição, em São Paulo, na terça-feira (27). A informação foi confirmada nesta quarta-feira (28) pela assessoria de imprensa da paraibana, que se envolveu em uma polêmica com Fábio Porchat e vem recebendo uma série de ataques na internet.

Segundo informado pela assessoria, Gkay teve uma indisposição e foi internada em um hospital, recebeu atendimento médico e ainda na noite da terça (27) foi liberada da unidade.

- Publicidade-

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa da influenciadora, ela se recupera bem, em casa, e está sem acesso ao celular. Gkay tem recebido uma série de ataques nas redes sociais desde o último domingo (25), quando se envolveu em uma polêmica com o humorista Fábio Porchat.

“A Gkay está em casa, mas sem acesso ao celular, devido ao repouso”, disse o comunicado.

Twitter apagado

A conta de Gkay no Twitter foi apagada. Segundo a assessoria de imprensa informou ao g1, a própria equipe da influenciadora optou por suspender temporariamente a rede social, sem o conhecimento dela, para preservá-la.

“A equipe optou por suspender temporariamente a conta do Twitter, para preservá-la, devido a grande massa dos ataques que vem sofrendo na rede, nos últimos dias”, afirmou a equipe da influenciadora.

Gkay se ofendeu com uma piada feita por Fábio Porchat durante a cerimônia do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, em que ele deu a entender que Jô Soares preferiu morrer a entrevistá-la.