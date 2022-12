Gladson anuncia dois novos secretários de Saúde e Segurança; conheça

O governador Gladson Cameli (Progressistas) já tem os nomes dos novos secretários de Saúde e de Segurança na sua nova gestão.

Ao ContilNet, ele afirmou que o médico Pedro Pascoal assume a Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE), e o coronel José Américo de Souza Gaia vai para a Secretaria de Segurança (Sejusp), tendo como secretário adjunto, coronel Evandro Bezerra, do Comando da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul.

O atual secretário, Paulo César, ficou na pasta pelos quatro anos do primeiro Governo Gladson, foi o único que não foi trocado nesse período e, pela vontade do chefe do Executivo, continuaria no posto, mas fontes afirmam que um desentendimento entre os dois acarretou a saída.

O coronel Gaia possui mais de 20 anos de experiência e já foi coordenador-geral de Planejamento e de Operações da Força Nacional, no Ministério da Justiça, e atualmente era diretor da Força Nacional, em Brasília (DF).

“Gostaria de agradecer o coronel Paulo Cézar por todo seu empenho e dedicação nestes últimos quatros anos. Profissional sério e muito competente, o governo do Estado ganhou muito com a contribuição que ele deu para a Segurança Pública. Ao mesmo tempo, desejo as boas-vindas ao novo secretário, coronel Gaia, que é um militar extremamente preparado para conduzir esta importante pasta”, afirmou o governador Gladson Cameli.

Já Pedro Pascoal foi diretor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência nos últimos três anos.