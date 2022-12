Gladson diz que Ufac não pode fechar e estudar como intervir na situação

Após a Universidade Federal do Acre (Ufac) ter mais de R$ 5 milhões cortados no orçamento geral e correr o risco de suspender o semestre, o governador Gladson Cameli declarou que não deixará a Universidade fechar as portas.

SAIBA MAIS: Ufac tem próximo semestre ameaçado e recorre até a empresários para evitar fechamento

- Publicidade-

Ao ContilNet, Gladson disse que a equipe do governo está verificando se é possível, juridicamente, o executivo ajudar a encontrar uma solução para resolver a situação dos bloqueios.

VEJA MAIS: Aluno da Ufac fica sem dinheiro para comida e transporte após corte do Governo Federal

O governador defendeu a Ufac e declarou que a Universidade não é patrimônio do Governo Federal e sim “do povo do Acre”.

LEIA TAMBÉM: Ufac tem contas zeradas e reitora diz que cenário é “dramático” e MEC foi “irresponsável”

”A Ufac é um patrimônio do povo do Acre. Não é possível que ela feche as portas e a gente fique de braços cruzados. Já acionei minha equipe para que estude um meio possível de ajudar a instituição. Não vamos aceitar isso”, destacou o chefe do executivo acreano.