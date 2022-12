Gladson entrega mais de R$ 2 milhões em equipamentos aos Bombeiros: “Vamos criar condições”

Na tarde desta terça-feira (27), o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) realizou a Cerimônia de Formatura e Promoção de Praças e Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) e da Polícia Militar do Acre (PMAC). Ao todo, foram promovidos 103 policiais militares e 65 bombeiros militares, entre oficiais e praças.

Durante a cerimônia, também foram entregues 250 conjuntos de aproximação, cujo valor individual é de R$4.480,00, 350 luvas de combate à incêndio, cujo valor individual é de R$235,00, além de 696 capacetes de salvamento cujo valor individual é de R$1.100,00 e 422 botas de combate à incêndio, com valor individual de R$692,00. Além dos equipamentos, foram entregues 2 jet skis, no valor individual de R$129.000,00 ao Corpo de Bombeiros.

Ao todo, os equipamentos fazem parte de um investimento de mais de R$2 milhões, oriundos de recursos do tesouro estadual.

A roupa de combate entregue aos soldados formandos é uma vestimenta pensada para garantir a segurança dos bombeiros militares, oferecendo proteção contra incêndio e substâncias químicas. No evento, quatro soldados do curso de formação demonstraram como vestir a roupa de proteção em curto tempo.

Na cerimônia estavam presentes o governador Gladson Cameli, a vice-governadora eleita Mailza, o secretário de Segurança Pública coronel Paulo Cézar, a secretária adjunta da Sejusp delegada Márdhia El-Shawwa, o comandante da PM coronel Luciano Dias, o comandante-geral dos Bombeiros coronel Charles Santos, o deputado federal eleito coronel Ulysses e diversas outras autoridades.

Formatura e promoção

“Estamos renovando as condições com equipamentos para que eles possam realizar seu trabalho. Momentos como esse reforçam mais ainda toda equipe de segurança pública, seja o comandante da polícia, o diretor-geral da Polícia Civil, do bombeiro, o secretário de segurança pública. Deu certo e está dando certo. Vamos criar condições e vencer os próximos desafios”, diz Gladson.

O governador esteve presente durante toda a cerimônia e cumprimentou os promovidos e formandos. Ao final, após desfile dos pelotões, também participou do tradicional banho de mangueira com os oficiais promovidos na cerimônia.

