Gladson lamenta morte de primo às vésperas de aniversário: “Meu irmão de coração”

Com a morte do primo, Erasmo de Castro Cameli, filho do ex-governador do Acre, Orleir Cameli, o atual governador do estado, Gladson Cameli, emitiu uma nota de pesar em que lamenta a perda da família.

Conhecido como Gim, Erasmo faleceu na madrugada desta quarta-feira (28), em Porto Velho (RO), onde estava internado em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos.

Gim morreu às vésperas do seu aniversário. Ele completaria 51 anos nesta quinta-feira (29). “Gim era uma das pessoas mais cultas que conheci. Sempre tinha uma resposta aos meus questionamentos. Era meu irmão do coração. Aquele de quem nunca desisti e a quem jamais deixarei de amar”, escreveu.

Gim deixa a esposa Elissandra e três filhos, Gim Gabriel, Júlia Emanuele e André.

O governador comunicou que está a caminho de Porto Velho, junto com seus primos, para cuidar do funeral e das últimas homenagens.

Agradecendo o carinho e afeto recebidos, o chefe do Executivo comunicou o cancelamento de todas as suas agendas até a sexta-feira (30).