Gladson passa Natal em Manaus e se emociona ao visitar túmulo de familiares

O governador do Acre, Gladson Cameli está curtindo o Natal com a sua família em Manaus. Neste domingo (25), o político compartilhou uma foto junto aos pais Linda e Eládio Cameli e mais familiares.

Gladson também aproveitou o dia para visitar seus familiares sepultados no Cemitério Recanto da Paz, entre eles o seu tio Francisco, o Chiquinho Cameli, e sua avó Marieta.

Na legenda nas redes sociais, o governador do Acre falou sobre o Natal e saudade de não ter mais seus familiares por perto: “Natal é momento de reflexão, gratidão a Deus e também de saudade daqueles não estão mais aqui com a gente. Hoje visitei o túmulo onde estão a minha avó Marieta, meu tio Chiquinho e a dona Angelina. Três pessoas que fazem muita falta, mas sei que hoje estão em um lugar bem melhor, ao lado do nosso Senhor.”

Cameli divulgou as fotos do jazigo onde estão enterrado seu familiares. Veja fotos!