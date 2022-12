Globo demite Maria Adelaide, autora de grandes sucessos, após 32 anos de casa

Maria Adelaide Amaral, de 80 anos, uma das mais bem-sucedidas autoras da Globo, não teve seu contrato com a emissora renovado recentemente. A informação foi confirmada pelo Terra.

Maria Adelaide estava na Globo desde 1990, há 32 anos. Ela é autora produções marcantes, como “A Muralha”, “Os Maias”, “A Casa das Sete Mulheres”, “JK”, “Queridos Amigos”, “Dalva e Herivelto” e “Dercy de Verdade”.

A autora também escreveu novelas de grande renome, como “Meu Bem, Meu Mal”, “O Mapa da Mina” e “Deus nos Acuda”, além dos remakes de “Anjo Mau” e “Ti-Ti-Ti”.

Procurada pela reportagem, a Globo confirmou o desligamento de Maria Adelaide, mas deixou as portas abertas para futuros novos projetos. Confira a nota da emissora na íntegra.

“Como todos sabem, a Globo, em sintonia com as transformações pelas quais passa o mercado, vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos. A não renovação de um contrato não significa o final de uma parceria. Ao contrário, o novo modelo de gestão permite que essa parceria seja renovada em muitos outros formatos e projetos futuros. No caso de Maria Adelaide e Marcos Bernstein, eles têm abertas as portas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas”.