Goleiro da Croácia, Livakovic entra na mira do Bayern de Munique

De acordo com a Sky Sports, o time alemão já teria iniciado conversas com estafe de Livakovic. No entanto, o croata não é o único goleiro no radar do Bayern. Segundo o jornal italiano “Foot Mercato”, o clube bávaro observa o goleiro Keylor Navas, do PSG, que representou a Costa Rica na Copa do Mundo do Catar.