Governo anuncia pagamento da 2ª parcela do 13º e do salário dos servidores no Acre

Com o valor superior a R$ 130 milhões, estão sendo contemplandos mais de 49 mil servidores, entre ativos, inativos e pensionistas do Governo do Estado com a segunda parcela do 13º salário.

O anúncio foi dado na página oficial da Agência de Notícias do Acre e no perfil oficial do governador Gladson Cameli, nesta terça-feira (20).

Desde o início de da atual gestão, o governador tem mantido o pagamento dos servidores em dia, promovendo até mesmo antecipações, como a primeira parcela do 13°.

Além do adiantamento do 13° no mês de dezembro, o governo também irá pagar o salário dos funcionários públicos, no valor de mais de R$ 260 milhões.