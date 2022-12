Grupo de Mulheres da Indústria realiza festa natalina em escola da zona rural

Em mais uma ação social, o Grupo de Mulheres da Indústria realizou, na tarde de terça-feira, 20 de dezembro, uma bela festa natalina para crianças da Escola Elzira Angélica do Nascimento, localizada no ramal Pirã de Rã, em Senador Guiomard. A comemoração teve distribuição de presentes, Papai Noel, lanches e foi marcada por muita alegria.

A coordenadora do Grupo de Mulheres da Indústria, Raimundinha Holanda, que é diretora da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e presidente do Sindicato das Indústrias de Confecções (Sincon), fez questão de agradecer a todos que contribuíram para realizar a festa. “Nada é mais gratificante do que ver o sorriso no rosto de todas essas crianças, sendo que muitas delas não iriam ganhar sequer um presente neste Natal. Somos gratos pela parceria da FIEAC e de todas as mulheres que nos ajudam nesse propósito de fazer o bem”, comentou.

O presidente da FIEAC, José Adriano, prestigiou o evento e externou sua alegria de participar da festa natalina. “Esperamos que todas essas crianças tornem-se adolescentes e adultos responsáveis. Ver a alegria desses meninos e meninas nos traz essa esperança. Só tenho a parabenizar o Grupo de Mulheres da Indústria, a direção da escola e desejo que todos tenham um Feliz Natal”, salientou.

Diretor da Escola Elzira Angélica do Nascimento, Raí Claudio, falou que o sentimento era de gratidão. “Nem a chuva que caiu durante toda a tarde atrapalhou a comemoração. As Mulheres da Indústria, a FIEAC e todos que ajudaram a promover esse evento são mais que especiais para a nossa comunidade e sempre serão lembrados”, ressaltou.

Jhenifer Viana, de 11 anos, aluna do 5º ano, era uma das crianças mais animadas. “Gostei muito da festa natalina, ganhei um lindo presente e pela primeira vez tive oportunidade de ver o Papai Noel. Foi só alegria”, acrescentou a estudante.