Helicóptero pousa em hotel de Lula em Brasília, mas PT nega retirada do presidente eleito

Um helicóptero pousou no hotel onde Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente eleito e diplomado, está hospedado em Brasília. Há rumores de que Lula será removido do local devido à rebelião bolsonarista, que ameaça a segurança na capital. No entanto, o Partido dos Trabalhadores nega a remoção. A possibilidade circulava nas redes e entre apoiadores do presidente desde o início da noite, inclusive com a possibilidade de plano da Polícia Federal para a evacuação.

A primeira informação que chegou à reportagem do Metrópoles era que Lula deixaria o hotel para manter sua segurança. O PT negou. Por volta de 23h, um helicóptero da Polícia Federal pousou no Meliá Hotel. Ainda não está confirmada a retirada do presidente eleito.