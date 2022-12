Homem é assassinado após ter casa invadida em Rio Branco

O monitorado por tornozeleira eletrônica José Carlos Barreto de Almeida, de 45 anos, teve a casa invadida e foi executado a tiros na noite deste domingo (25), na Avenida Jorge Cardoso, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, José Carlos estava dentro da própria residência e, quando saiu para guardar o carro dele, foi surpreendido por vários criminosos que chegaram em um táxi modelo Chevrolet Spin de cor branca e placa QWM-4A34.

Ao ver os bandidos com arma em punho, a vítima ainda tentou correr para dentro da casa, mas os assassinos seguiram José e o mataram com vários tiros. Após a ação, os executores fugiram por uma área de mata e abandonaram o taxi no local do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos a José, mas a vítima já estava sem vida.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para serem feitos os exames cadavéricos.

Policiais Militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. Ainda foram feitas várias rondas pela área para tentar encontrar o proprietário do táxi, que não foi localizado. A polícia suspeita que o taxista esteja amarrado em algum cativeiro nas redondezas.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime seria a guerra entre facções. A polícia ainda informou que a vítima estaria sofrendo várias ameaças de mortes.

O caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).