Homem embriagado é resgatado pelos Bombeiros às margens do Rio Envira, em Feijó

Na manhã desta quarta-Feira, 7, populares informaram ao Corpo de Bombeiros sobre um homem desacordado às margens do Rio Envira, nas proximidades do contorno Beira-Rio, de imediato a guarnição deslocou ao local indicado e fazendo o uso de uma embarcação fez a travessia do rio para chegar até a vítima.

Na abordagem foi identificado um alto nível de embriaguez e um sério risco de afogamento devido a proximidade da vítima do rio.

O homem de aproximadamente 40 anos estava desorientado e com os pés bastante enrugados devido o tempo em contato com a água.